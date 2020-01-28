Центробанк назвал главные причины низких инвестиций в промышленность

Основными причинам ЦБ называет недостаток оборотных средств, высокие ставки по кредитам и неопределенность в экономике. Помимо этого, аналитики уверены, что регулятор не может с помощью своего арсенала мер не может их повысить. Сообщает РБК.

Это следует из аналитической записки департамента исследований и прогнозирования Банка России «Почему промышленные предприятия не инвестируют: результаты опроса» (.pdf).

Недостаток собственных средств является главным препятствием для инвестиций — так ответил 81% предприятий с недостаточным уровнем инвестирования.

На втором месте высокая стоимость заемного финансирования. На нее указали 47% компаний.

Высокая неопределенность экономической ситуации тормозила инвестиции 45% предприятий.

Среди других распространенных ответов: длительный срок окупаемости инвестиций (36%), ожидаемая доходность ниже целевого уровня (21%) и ограниченная возможность получения кредитов (19%).

В докладе подчеркивается, что доступность банковского кредитования как основного источника заемных средств за последние годы улучшилась. По статистике ЦБ, средневзвешенная ставка по банковским кредитам, предоставленным нефинансовым организациям независимо от вида деятельности в рублях на срок выше трех лет, снизилась с 13,1% в 2016 году до 8,7% в 2018 году.

