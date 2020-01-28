Число погибших от короновируса в Китае достигло 100 человек

За прошедшие сутки от пневмонии, вызванной новым вирусом, в Китае погибли 24 человека. Таким образом, число граждан Китая, погибших от вызванной новым коронавирусом пневмонии, достигло 106 человек. Сообщает РБК.

Как пишет South China Morning Post со ссылкой на данные комиссии по здравоохранению, за минувшие сутки число жертв вируса в провинции Хубэй выросло на 24 человека, также было зарегистрировано 1,2 тыс. новых случаев заболевания.

В Таиланде, по данным газеты, зафиксировали восемь случаев заражения, в Австралии, США и Сингапуре — по пять. Еще по четыре выявили в Японии, Южной Корее и Малайзии. Во Франции зарегистрировано три случая заражения, во Вьетнаме — два, в Непале, Канаде, Германии и Камбодже — по одному.



