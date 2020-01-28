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Число погибших от короновируса в Китае достигло 100 человек

28 января 2020

За прошедшие сутки от пневмонии, вызванной новым вирусом, в Китае погибли 24 человека. Таким образом, число граждан Китая, погибших от вызванной новым коронавирусом пневмонии, достигло 106 человек. Сообщает РБК.

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Как пишет South China Morning Post со ссылкой на данные комиссии по здравоохранению, за минувшие сутки число жертв вируса в провинции Хубэй выросло на 24 человека, также было зарегистрировано 1,2 тыс. новых случаев заболевания.

В Таиланде, по данным газеты, зафиксировали восемь случаев заражения, в Австралии, США и Сингапуре — по пять. Еще по четыре выявили в Японии, Южной Корее и Малайзии. Во Франции зарегистрировано три случая заражения, во Вьетнаме — два, в Непале, Канаде, Германии и Камбодже — по одному.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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