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В Бодайбо установлен рекорд по добыче золота

28 января 2020

В 2019 году золотодобывающие компании Бодайбинского района извлекли более 25 тонн драгоценного металла – это новый рекорд. Из них, 10 тонн 188 кг – россыпи; 14 тонн 867 кг. – руда. Об этом сообщили в районной администрации. 

- Объемы добычи растут ежегодно, – отметил мэр г. Бодайбо и района Евгений Юмашев. – При уровне добычи золота в 2010 году 14 тонн, сегодня Бодайбинский район добывает 25 тонн.

Ежегодный рост добычи обусловлен модернизацией наращиванием мощностей предприятий-недропользователей.

В администрации также сказали, что проведены плановые работы по строительству крупнейшего комбината «Сухой Лог», который будет давать более 50 тонн золота в год.

В 2017 г. состоялся аукцион на разработку месторождения Сухой Лог в Бодайбинском районе. Стоимость лота составила 9 млрд. 406 млн. руб. Победителем стало совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и крупнейшей золотодобывающей компании «Полюс» – ООО «СЛ Золото». Для района это создание от 2 до 4 тысяч рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, развитие инфраструктуры.

Уже завершена программа заверочного бурения и подготовки предварительных технико-экономических расчетов. Запуск производства планируется в 2026 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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