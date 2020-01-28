В Счетной палате предупредили о рисках споров ЦБ и кабмина

Конфликт интересов Центробанка и правительства создает риски для банковского сектора. Сообщают в своем материале «Известия».

К такому выводу пришла Счетная палата, изучив реализацию «Основных направлений развития финансового рынка» — стратегического документа регулятора. Проблема в том, что интересы Банка России и подконтрольного ему сектора не всегда совпадают, а политика кабинета министров формируется независимо от видения ЦБ.

Чтобы снять угрозу стабильности системы, нужно конкретизировать роль регулятора в развитии финсектора и разграничить его полномочия с правительственными, уверены аудиторы. Противоречия между Центробанком и кабмином не новость: в прошлом году на тот момент глава Минэкономразвития Максим Орешкин спорил с председателем регулятора Эльвирой Набиуллиной о рисках перегрева сегмента потребкредитования.

Банк России обязан прежде всего обеспечить определенный уровень инфляции. Тогда как особая приоритетность этой задачи может идти вразрез с интересами финансового сектора, отмечают аудиторы.

Главная проблема заключается в том, что действующее законодательство не дает четкого определения роли ЦБ в развитии и обеспечении стабильности банковской системы, что затрудняет достижение позитивных результатов в этой сфере. И несмотря на то что парламент утверждает программные документы Банка России, посвященные непосредственно финансовому сектору, у правительства есть собственный план по его эволюции, независимый от политики регулятора.