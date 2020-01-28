ГПП может прибавить к государственным выплатам до 30 тыс. рублей

Гарантированный пенсионный план (ГПП) может принести россиянам в среднем 16,5 тыс. рублей. Сообщают «Известия» со ссылкой на исследование консалтинговой компании FinExpertiza.

В малообеспеченных регионах заработать на безбедную пенсию будет труднее, даже если регулярно откладывать по ГПП 6% от своего дохода. Эксперты считают, что ближайшие 30 лет будут столь же турбулентными в экономике, как и предшествующие, и для комфортной старости понадобятся гораздо большие накопления.

Больше всего от нововведения выиграют жители столицы и Сахалинской области.

Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza. Больше всего заработают москвичи — 32,7 тыс. рублей, а также жители Сахалина — 30 тыс. рублей. На самые скромные выплаты смогут рассчитывать проживающие в Туве (7,8 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесской республике (9,3 тыс. рублей).

ГПП должен заработать в 2021 году. Участвовать в программе или нет — каждый человек решит сам, когда этот механизм появится.