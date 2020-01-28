Сотрудника саянской исправительной колонии обвиняют в превышении полномочий

В Зиминском районе 46-летнего бывшего начальника объединения – начальника колонии № 32 объединения исправительных колоний № 8 ГУФСИН обвиняют в превышении полномочий. Об этом сообщает СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в январе 2017 года по условиям заключенного договора поставки, ФКУ ОИК-8 ГУФСИН России по Иркутской области обязалось поставить коммерческой организации лесоматериалы. Компания должна была сначала оплатить товар.

В СК сказали, что обвиняемый подписал товарную накладную и счет-фактуру без фактической их оплаты. Таким образом, действиями обвиняемого бюджету ФКУ ОИК-8 ГУФСИН России по Иркутской области причинен ущерб на сумму свыше миллиона рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.