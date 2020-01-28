Эксперты говорят о независимости рубля от нефти

На фоне эпидемии в Китае и падения цен на нефть, валюты развивающихся стран слабеют. Тем не менее, рубль остается стабильным. Эксперты говорят о том, что отечественная валюта окончательно отвязалась от цен на нефть. Сообщают РИА Новости.

Нефтяные котировки лихорадит. В начале года цены на эталонную марку Brent подскочили на два доллара из-за обострения конфликта США и Ирана, а после коррекции устремились вниз на фоне вспышки эпидемии коронавируса в Китае.

В итоге к концу месяца баррель Brent подешевел на девять процентов — с 66,6 до 60,7 доллара, а российская Urals — на 13%, с 66,3 до 57,8. И, как всегда, напряженность на мировых рынках обернулась ослаблением национальных валют развивающихся стран.

Больше всех потерял бразильский реал, подешевевший к доллару на четыре процента. Курс чилийского песо снизился на 3,2%, украинской гривны — на три процента. Южноафриканский рэнд и тайский бат ослабели на 2,8 и два процента. А китайский офшорный юань недосчитался полутора процентов за прошлую неделю, упав до минимума с начала года.

Рубль чувствовал себя гораздо увереннее. В момент подготовки материала на Московской бирже давали 62,6 рубля за доллар. В начале месяца — 62,01, разница — меньше процента. Еще красноречивее годовая динамика: нефть подешевела на 1,2 доллара, а российская валюта укрепилась на 5,5%.

Таков эффект бюджетного правила, введенного Минфином в 2018 году. Тогда установили цену отсечения — 40 долларов за баррель. С тех пор на "сверхдоходы" Банк России закупает валюту для Фонда национального благосостояния (ФНБ).