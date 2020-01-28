В Иркутской области 29 января похолодает до -29 градусов

В Иркутской области 29 января обещают переменную облачность, ночью без существенных осадков, днём местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

Температура ночью -13,-18°, при прояснении -23,-28°, в Киренском, верхнеленских, северо-восточных районах -24,-29°, при натекании облачности -16,-21°, днём -4,-9°, в пониженных формах рельефа -14,-19°, в Тайшетском, Чунском районах, горах Восточного Саяна, южного Прибайкалья -1,-6°, при облачной погоде до -12°.

В Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, температура ночью -13,-15°, днём -6,-8°.