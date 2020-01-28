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В России запустили первую сеть 5G

28 января 2020

Сеть развернули на базе завода «Камаз». Ее разработкой и установкой занимались МТС и Ericsson. Сеть не предназначена для массового использования и работает только на заводе. Сообщает портал Cnews.ru.

Появилась сеть на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах. Внедренные коммуникационные технологии призваны оптимизировать производство грузовых автомобилей и повысить его конкурентоспособность. Об этом говорится в сообщении ИТ-компаний.

Частная беспроводная сеть объединила различные элементы производственной экосистемы предприятия в закрытый контур, что должно обеспечить повышенную безопасность и надежность.

Сеть «Камаза» одновременно поддерживает технологии 5G и LTE. На первом этапе на сети развернуты системы видеонаблюдения и групповой связи, защищенный доступ к локальным информационным ресурсам и виртуальное решение для удаленного обучения персонала.

По словам директора по развитию «Камаза» Ирека Гумерова, проект во многом обусловлен тем, что предприятие ведет серьезную работу в сфере цифрового производства и разработки беспилотной автотехники.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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