С 1 февраля WhatsApp перестанет работать на устаревших устройствах

Изменения коснуться операционных систем с Android 2.3.7 и iOS 8. Теперь пользоваться приложением смогут лишь юзеры Android 4.0.3, iOS 9 и выше. Сообщает информационное агентство Live 24.

Кроме того, невозможно будет перенести историю чатов с одной платформы на другую, но при этом экспортировать переписки по электронной почте все еще можно.

Также WhatsApp больше не будет работать на iPhone 4s, 5 и 5s, а также на iPod touch 5 поколения и на iPad, начиная от второй модификации и заканчивая версией Air.

