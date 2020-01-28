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В Иркутске вырос спрос на зимний спортинвентарь

28 января 2020

За период с 1 декабря 2019 года по 22 января 2020 года в Иркутске спрос на товары в разделе "зимние виды спорта" вырос на 42%. Больше всего увеличилась востребованность тюбингов – рост составил 81%. Следом идут санки (+80%) и лыжи (+39%). Спрос упал только на ледянки (-14% к прошлому году). Об этом сообщает «Авито». 

Предложение в целом по городу также выросло – на 22%. Сильнее всего повысилось число желающих продать ледянки (вдвое).

Средняя цена покупки в этом сегменте спорттоваров по городу составила 4 010 рублей. Она снизилась за год на 8%. При этом из семи рассмотренных категорий товаров пять упали в цене, а два - выросли. Например, хоккейные клюшки стали на 10% дороже, а ледянки и санки – на 29% доступнее по каждой категории.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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