Новости

Число автокредитов в 2019 году увеличилось на 10%

28 января 2020

Несмотря на упадок авторынка в 2019 году, количество автокредитов увеличилось на 10%, в денежном эквиваленте это почти на 20% больше чем в прошлом году. Сообщает РБК.

На заемные средства россияне приобрели 45% новых автомобилей. В 2020 году такого бума не ожидается.

В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).

Число выданных автокредитов выросло на 11,9% в годовом выражении, а их суммарный объем — на 18,9%, до 746,45 млрд руб. Средний размер ссуды на машину увеличился на 6,3%, до 787,9 тыс. руб. Данные бюро охватывают почти 100% сегмента автокредитования, уточнили РБК в НБКИ (входит в тройку крупнейших бюро, консолидирует данные около 100 млн заемщиков).
 


 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Короновирус 2020
На фоне новостей о коронавирусе курс доллара превысил 63 рубля
S7 Airlines проводит возврат или обмен авиабилетов в Китай
Турбизнес Приангарья – о коронавирусной инфекции, поездках в Китай и панике
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании