Число автокредитов в 2019 году увеличилось на 10%

Несмотря на упадок авторынка в 2019 году, количество автокредитов увеличилось на 10%, в денежном эквиваленте это почти на 20% больше чем в прошлом году. Сообщает РБК.

На заемные средства россияне приобрели 45% новых автомобилей. В 2020 году такого бума не ожидается.

В 2019 году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное количество за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).

Число выданных автокредитов выросло на 11,9% в годовом выражении, а их суммарный объем — на 18,9%, до 746,45 млрд руб. Средний размер ссуды на машину увеличился на 6,3%, до 787,9 тыс. руб. Данные бюро охватывают почти 100% сегмента автокредитования, уточнили РБК в НБКИ (входит в тройку крупнейших бюро, консолидирует данные около 100 млн заемщиков).





