Доля малого бизнеса в экономике падает

По данным Росстата, в 2018 году его доля на рынке составляла 20,2% от всей экономики. Сообщает РБК.

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается, хотя по планам правительства должна неуклонно расти, следует из новых данных Росстата.

Если в 2017 году — дебютном годе расчета этого показателя — она составила 22% ВВП, то в 2018 году опустилась на 1,8 п.п., до 20,2%.

Объем ВВП в 2018 году в текущих основных ценах оценивается в 93,6 трлн руб., то есть на долю малого и среднего бизнеса приходится около 19 трлн руб.

Росстат признавал, что с расчетом этого показателя есть серьезные проблемы: например, сплошное обследование малых предприятий проводится раз в пять лет (данные за это время устаревают), а считать вклад малого бизнеса в ВВП нужно каждый год.

Президент Владимир Путин, выступая в марте 2018 года с посланием Федеральному собранию, говорил, что к 2025 году вклад малого и среднего бизнеса в ВВП «должен приблизиться к 40%». Позже в соответствующем национальном проекте («Малое и среднее предпринимательство») была поставлена более скромная цель — 32,5% ВВП к 2024 году.

