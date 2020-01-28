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Ангарские ТОС в 2020 году получат субсидии на развитие

28 января 2020

Ангарские ТОС в 2020 году получат субсидии на развитие. Как сообщили в администрации АГО, об этом рассказал мэр Ангарского округа Сергей Петров во время заседания совета по развитию ТОС. 

На конкурс было подано семь заявок. Активисты готовили портфолио с описанием деятельности, отчетами, фотографиями, протоколами, письмами.

Победителей определило жюри, в состав которого вошли депутаты думы и руководители отраслевых отделов администрации.

В итоге первое место занял ТОС «Уезд» (председатель – Наталья Лось), на втором – ТОС «Старый город» (председатель – Ирина Смолина), почётное третье место разделили два ТОСа – «Центральный» (председатель – Ольга Скородумова) и «Перекрёсток» (председатель – Марина Прохорова). Остальные участники получили по тысяче рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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