Ангарские ТОС в 2020 году получат субсидии на развитие

Ангарские ТОС в 2020 году получат субсидии на развитие. Как сообщили в администрации АГО, об этом рассказал мэр Ангарского округа Сергей Петров во время заседания совета по развитию ТОС.

На конкурс было подано семь заявок. Активисты готовили портфолио с описанием деятельности, отчетами, фотографиями, протоколами, письмами.

Победителей определило жюри, в состав которого вошли депутаты думы и руководители отраслевых отделов администрации.

В итоге первое место занял ТОС «Уезд» (председатель – Наталья Лось), на втором – ТОС «Старый город» (председатель – Ирина Смолина), почётное третье место разделили два ТОСа – «Центральный» (председатель – Ольга Скородумова) и «Перекрёсток» (председатель – Марина Прохорова). Остальные участники получили по тысяче рублей.