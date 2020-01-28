В 2019 году в РФ выдали рекордное количество автокредитов за 6 лет

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2019 году было зафиксировано наибольшее с 2013 года количество автомобилей, проданных в кредит. В прошлом году было выдано 947,3 тыс. автокредитов, что на 11,9% больше по сравнению с предыдущим годом (в 2018 году - 846,8 тыс. единиц).

Также необходимо отметить, что согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в 2019 году снизился на 2,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 1 593,1 тыс. единиц (в 2018 году – 1 634,2 тыс. ед.).

В 2019 году самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (75,2 тыс. ед.), Московской области (57,5 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (57,2 тыс. ед.), а также республиках Татарстан (48,0 тыс. ед.) и Башкортостан (42,5 тыс. ед.).

«В числе прочего, росту автокредитования способствовала реализация государственных программ льготного автокредитования. - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В последние годы госпрограммы оказывают существенную поддержку всему автопрому. При этом стоит отметить, что качество автокредитов находится на стабильном уровне – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования».

«Увеличение выдачи автокредитов оказывает существенную поддержку российскому авторынку в момент, когда продажи автомобилей сокращаются, – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Так, в 2019 году было продано на 2,5% меньше автомобилей, чем в 2018 году. Стоит отметить, что если бы не автокредитование, падение продаж было бы еще более ощутимым. При этом рост выдачи автокредитов связан, в первую очередь, с действием госпрограмм льготного кредитования («Первый/Семейный автомобиль»), которые были направлены как раз на массовый сегмент».