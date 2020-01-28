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Лесопромышленники попросили Мишустина снизить пошлины на экспорт круглого леса до 6,5%

28 января 2020

Ранее правительство РФ приняло ряд решений, направленных на повышение степени переработки древесины, одним из них стало повышение пошлин на экспорт круглого леса (с 25% в 2018 г., до 60% в 2020 г.). Сообщает ТАСС.

Ассоциация "Дальэкспортлес" попросила премьер-министра Михаила Мишустина ввести мораторий на повышение экспортной пошлины на вывоз необработанного леса. В ассоциации уверены в необходимости установить для кругляка дальневосточных хвойных пород экспортную пошлину в 6,5%.

Компания "Приморсклеспром" - одна из ведущих и старейших компаний лесной отрасли Приморья. Она занимается заготовкой и переработкой древесины, производством пиломатериалов и строительством лесовозных дорог. Компания экспортирует лесопродукцию в Японию, Республику Корея и Китай и импортирует необходимые в производстве материалы, товары и технику.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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