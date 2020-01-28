В АГО открыли движение по одному пути ст. Мегет

Открыто движение по одному пути ст. Мегет ВСЖД. Пассажирские поезда следуют по расписанию. На месте схода работает комиссия под руководством и.о. начальника ВСЖД. Об этом сообщили в компании.
Пассажиры задержанного пригородного поезда №7106, следовавшие в Иркутск и до ближайших к областному центру станций доставлены до мест назначения альтернативным видам транспорта (автобусом).
Пригородные поезда №№6103, 6313 отправлены до станций назначения.
Напомним, сегодня, 28 января 2020 года, в 13:22 местного времени в границах ст. Мегет Восточно-Сибирской железной дороги произошел сход 30 вагонов грузового поезда с углем.
На место происшествия выехали восстановительные поезда со станций Иркутск-Сортировочный, Нижнеудинск, Слюдянка и Зима.
Пострадавших нет.
Угрозы экологической ситуации нет.
В ОАО «РЖД» работает оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия.