Новости

Меры по предупреждению распространения коронавируса приняты на ВСЖД

28 января 2020

На вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия. Об этом сообщает ВСЖД. 

Читайте также:

Авиакомпания Nordwind приостанавливает полеты из Иркутска в Китай из-за коронавируса
28 января 2020
Число погибших от короновируса в Китае достигло 100 человек
28 января 2020

Работники, контактирующие с пассажирами (кассиры, дежурные и другие), обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. На воказалах проводится регулярная дезинфекция специальными моющими составами, организована ревизия вентиляционных систем, введен режим проветривания, размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции. На вокзалах дежурят врачи, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами.

Организованы инструктажи с работниками поездных бригад. Пассажирские поезда обрабатываются дезинфицирующими средствами. При отправлении проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания.

«Российские железные дороги» работают в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Короновирус 2020":
Все материалы сюжета (18)


Реклама на сайте

Короновирус 2020
На фоне новостей о коронавирусе курс доллара превысил 63 рубля
S7 Airlines проводит возврат или обмен авиабилетов в Китай
Турбизнес Приангарья – о коронавирусной инфекции, поездках в Китай и панике
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании