Меры по предупреждению распространения коронавируса приняты на ВСЖД

На вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия. Об этом сообщает ВСЖД.

Работники, контактирующие с пассажирами (кассиры, дежурные и другие), обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. На воказалах проводится регулярная дезинфекция специальными моющими составами, организована ревизия вентиляционных систем, введен режим проветривания, размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции. На вокзалах дежурят врачи, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами.

Организованы инструктажи с работниками поездных бригад. Пассажирские поезда обрабатываются дезинфицирующими средствами. При отправлении проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания.

«Российские железные дороги» работают в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора.