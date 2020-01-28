В Роскачестве рассказали, как уберечь свои данные от мошенников

За девять месяцев 2019 года в России зафиксирован серьезный рост числа преступлений в сфере информационных технологий – на целых 70% – об этом сообщили в пресс-центре МВД.

Относитесь с настороженностью ко всему, что видите на просторах интернета. Помните, что это площадка для заработка, особенно – для мошенников. Не становитесь легкой добычей, не жалейте времени на проверку информации.

Не вводите свои персональные данные, если не уверены в сайте, которых их запрашивает.

Никогда не переводите денежные средства для получения компенсации / приза / любой иной награды. С вероятностью в 99% это развод на деньги.

Проверяйте дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов. Если домен был зарегистрирован недавно (2 недели и менее) подумайте дважды, прежде чем вводить на сайте свои платежные данные.

Проверяйте, использует ли сайт протокол «https» и имеет ли действующий сертификат безопасности. Об использовании безопасного протокола и наличии SSL-сертификата свидетельствуют символы «https» и изображение «замочка» в адресной строке. Если символов нет, никогда не вводите свои персональные данные. Это особенно опасно при подключении к публичным Wi-Fi-сетям (например, в отелях, ресторанах, транспорте и т. д.).

"– Если вы видите подобные видеоролики и записи в соцсетях – не ленитесь жаловаться на них. Если вы считаете себя образованным с точки зрения персональной безопасности пользователем, позаботьтесь о том, чтобы ваши родные и близкие тоже обладали необходимыми знаниями для защиты от сетей мошенников. То, что для одного – «смешной разводняк», для другого – повод для слез из-за потерянных денег", - говорит заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.