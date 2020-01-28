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В Иркутске аккумуляторы для кресел-колясок инвалиды теперь получают бесплатно

28 января 2020

В Иркутске аккумуляторные батареи для кресел-колясок с электроприводом теперь будут менять за счет средств федерального бюджета (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 года № 3107-р). Об этом сообщили в мэрии. 

Как пояснила главный эксперт по медико-социальной экспертизе Иркутской области Наталья Рыбченко, раньше люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, пользующиеся, например, прогулочной коляской с электроприводом, при выходе из строя аккумулятора, приобретали его самостоятельно. Теперь по результатам медико-технической экспертизы может быть произведена замена. Для ее проведения необходимо обратиться в региональное отделение Фонда социального страхования. Подробную информацию можно получить по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 206; телефон (3952) 488-621, www.38.gbmse.ru.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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