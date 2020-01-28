За сутки в Иркутской области открыты две ледовые переправы

Две ледовые переправы открыли 27 января в Аларском и Казачинско-Ленском районах. По ледовым дорогам теперь можно проехать по льду реки Киренги до населённого пункта Карам и через Братское водохранилище в посёлок Ангарский. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по иркутской области.

Сейчас в Иркутской области открыты 43 ледовые переправы (Аларский-1, Балаганский-1, Бодайбинский-2, Жигаловский-1, Нижнеилимский-1, Нижнеудинский-3, Киренский-10, Шелеховский-3, Братский-3, Качугский-1, Тайшетский-5, Тулунский-1, Усть-Кутский-3, Казачинско-Ленский-2, Мамско-Чуйский-2, Катангский-1, Черемховский-1, Чунский-1, Усть-Удинский-1).

В целях обеспечения безопасности людей на водоемах зимой в регионе продолжается III этап акции «Безопасный лед». За прошедшие сутки обследовано 149 мест возможного выхода людей и выезда автомобильного транспорта на лед, перекрыто 10 мест возможного выезда на лед, установлено 46 запрещающих и информационных аншлагов.

Всего проведено 708 профилактических бесед, проинструктировано 1416 человек. В 62 образовательных учреждениях и на 5 туристических базах отдыха проведено 106 инструктажей и занятий по правилам безопасности на водных объектах в зимний период.