На Кругобайкальской железной дороге развивают зимние туры

Объёмы перевозок по КБЖД увеличиваются из года в год. Как рассказала пресс-секретарь Байкальской пригородной пассажирской компании Елена Банько, в 2018 году по этому маршруту БППК перевезла около 60 тысяч пассажиров, а в 2019-м – уже 80. Но при этом но основной поток туристов приходится на летний и осенний периоды. Поэтому перед компанией стоит задача развивать зимние туры по Кругобайкалке.

Сейчас это однодневные путешествия по субботам и воскресеньям, которые начинаются в 10 утра в Иркутске и заканчиваются здесь же в 22.30. Протяженность основного маршрута по дроге, которая была построена более века назад вдоль берега Байкала, – 84 километра с четырьмя остановками в пределах часа. Зимнего светового дня вполне хватает на то, чтобы насладиться красотами окружающей природы.

- Я путешествовала по Кругобайкалке во все времена года, причём зимой даже дважды: в декабре, когда Байкал ещё не покрыт льдом, и вот сейчас - в конце января, когда озеро сковано ледяным панцирем. И даже в таком состоянии оно абсолютно необычно, где-то гладкое, где-то в торосах. К тому же зимой на некоторые сооружения можно посмотреть со стороны Байкала, чего летом вы сделать не сможете, - говорит иркутянка Наталья Яськова.

В этом году КБЖД исполняется 115 лет постоянной эксплуатации. К этой дате в местах, где останавливается туристический рельсовый автобус, сделали стилизованные под старину железнодорожные платформы.