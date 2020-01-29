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45% россиян для достижения результатов в работе не нужна ни критика, ни похвала

29 января 2020

Более трети россиян работать лучше мотивируют благодарные отзывы. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, критика или похвала является стимулом к достижению результатов в работе. 

Похвала — более действенное средство мотивации работников, она стимулирует 37% опрошенных, в то время как критика — лишь 8%. 45% россиян не нуждаются ни в критике, ни в похвале и уверены, что в достижении целей поможет самосовершенствование. 
 
Чаще остальных критика руководства стимулирует к трудовым свершениям молодежь до 24 лет (12%). Респонденты старше 45 лет, напротив, реже всего называли критику лучшим средством мотивации (4%) и чаще других утверждали, что не нуждаются ни в положительных, ни в отрицательных оценках своей работы (51%). К похвале со стороны руководства наиболее чувствительны женщины (42%). 
 
По сравнению с аналогичным исследованием 2010 года уменьшилось число тех, для кого похвала или благодарность руководства являются стимулом к работе: 46% 10 лет назад и 37% сегодня. Все больше россиян утверждает, что не нуждается в оценке своего труда, а лучших результатов помогает добиться процесс самосовершенствования: 38% в 2010 году и 45% сейчас. 
 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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