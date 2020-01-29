В 2020 году восстановят 12 км дорог и мост, пострадавшие от наводнения в Приангарье

В Иркутской области 12 км автодорог и мост регионального значения, пострадавшие во время наводнения, восстановят в 2020 году. По информации регправительства, об этом сообщила исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.



Из федерального бюджета планируется направить 246,7 млн рублей, еще 355,5 млн рублей - на ремонт автодорог в Тулуне и мостов в Кирейском, Зулумайском муниципальных образованиях, Куйтунском районе и в городе Байкальске. Один из них – мост через реку Алка в селе Уян Куйтунского района будет отремонтирован в этом году, работы на остальных завершат в 2021-м. Также заключен государственный контракт на устройство временного моста для обеспечения проезда через реку Большая Белая на автомобильной дороге «Новосибирск – Иркутск» - Бельск - Поморцево в Черемховском районе, оплачен аванс.



Всего во время наводнения в Иркутской области повреждено 54,9 км автомобильных дорог регионального значения, 19 мостов и 34 водопропускные трубы, а также 88,2 км дорог местного значения, 21 мост и 52 водопропускные трубы.

- Это очень большой объем, полностью восстановить все объекты мы планируем за три года, - отметила Светлана Свиркина.



Полностью завершены работы на 30,6 км автомобильных дорог регионального значения, уложены 34 водопропускные трубы, восстановлено 13 мостов. На эти цели в 2019 году было направлено 493 млн рублей из федерального бюджета, эти средства были освоены полностью. На всех участках автомобильных дорог регионального значения проезд был обеспечен с 14 августа. Средства из областного бюджета выделяются на восстановление дорог местного значения.



Общее финансирование, необходимое для полного восстановления автомобильных дорог регионального и местного значения, составляет 2,2 млрд рублей, в том числе: 1,1 млрд рублей на региональные дороги и 1,1 млрд рублей на местные.