В Приангарье сформируют бригады оперативного реагирования по ремонту лесопожарной техники

По поручению врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева министерство лесного комплекса Иркутской области ведет работу с местным заводом гусеничной техники по формированию ремонтных бригад оперативного реагирования. Их задача – выполнять мелкий и средний ремонт по специальному договору с последующим гарантийным обслуживанием. Об этом сообщили в регправительстве.

По словам Кобзева дорогостоящая лесопожарная техника требует грамотного обслуживания. В Иркутской области парк лесопожарной техники относительно новый. Его обновили в прошлом году, на эти цели выделено около 140 млн рублей.

Также Игорь Кобзев поручил создать постоянно действующую межведомственную рабочую группу для оперативного решения вопросов, возникающих в период подготовки к пожароопасному сезону и его прохождения.

Принято решение о проведении учений сил и средств лесной охраны, авиалесоохраны, спасателей, волонтеров и местных органов власти. В конце марта учения пройдут на юге области, в апреле – по Братскому направлению, в начале мая – в самых северных районах Прибайкалья.