Первенство Сибири по боксу прошло в Иркутске при поддержке ИНК

Иркутская нефтяная компания поддержала проведение первенства Сибирского Федерального округа по боксу среди юниоров. Соревнования прошли в Иркутске в конце января, в них участвовали 150 юношей и девушек 2002-2003 годов рождения из десяти регионов Сибири. Об этом сообщили в ИНК.

Лучшей женской командой Сибири 2020 года по итогам соревнований стала сборная Иркутской области, спортсменки которой завоевали четыре золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Юноши из Иркутской области стали обладателями двух золотых и трех серебряных медалей, заняв второе место в итоговом протоколе командных результатов. Победители в каждой весовой категории примут участие в первенстве России, которое пройдёт в конце февраля - начале марта в Красноярске (для юношей) и в подмосковном Королёве (для девушек).

Помимо поддержки областной федерации бокса, Иркутская нефтяная компания и Благотворительный фонд Марины Седых уже несколько лет помогает женской юношеской команде по боксу «Амазонки» из Железногорска-Илимского Нижнеилимского района.

Благодаря финансовой поддержке ИНК спортсменки из небольшого города на севере Иркутской области могут выезжать на соревнования и сборы в разные города России. Воспитанницы тренера Александра Ступина неоднократно достигали высоких спортивных результатов не только на региональных и всероссийских, но и международных соревнованиях.