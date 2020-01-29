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Директор по экономике ИНК прошла в суперфинал всероссийского конкурса «Лидеры России 2020»

29 января 2020

Директор по экономике Иркутской нефтяной компании Татьяна Молостова вошла в число 30 финалистов от Сибирского федерального округа всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России 2020» - флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом ИНК сообщает на странице на Facebook. 

Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи, в нем примут участие 300 финалистов из восьми федеральных округов. Все они получат образовательный грант. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

- Только с помощью внешней оценки мы можем понять, где, на каком этапе развития мы находимся. Образовательный грант я намерена потратить на получение дополнительного образования в сфере бизнеса и управления, - рассказала сотрудник ИНК.

В этом году на конкурс «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок. К участию в дистанционном тестировании были допущены 91 355 участников. По итогам всех заочных испытаний в полуфиналы в восьми федеральных округах вышли 3 392 участника.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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