В реестре недвижимости скорректирована кадастровая стоимость земель промышленности Приангарья

Кадастровая стоимость шести участков промышленности в Иркутской области в январе 2020 года снижена в среднем в 1,8 раза. Об этом сообщили в кадастровой палате региона.

Это земли, занимаемые промышленными площадками предприятий по производству строительных материалов, добыче полезных ископаемых, основными и вспомогательными объектами деревоперерабатывающих предприятий, участки под автозаправочными станциями, а также территории энергоснабжающих организаций. За прошедший год правительством региона утверждены изменения кадастровой стоимости около 400 таких земельных участков.

Согласно закону о государственной кадастровой оценке изменения кадастровой стоимости допускаются только в сторону уменьшения. Так, наибольшее количество земельных участков – более 100 – расположены в Тулунском районе. Их кадастровая стоимость уменьшена в 2,8 раза. Кадастровая стоимость 80 земельных участков Черемховского района уменьшилась в 3,4 раза. В 2 раза уменьшена кадастровая стоимость 45 земельных участков вблизи Саянска.