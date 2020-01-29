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Для большинства жителей Иркутской области важно наличие соцпакета на работе

29 января 2020

57% жителей Иркутской области признались, что при выборе нового места работы для них важно наличие социального пакета. Более того: иногда этот фактор «перевешивает» финансовую составляющую. Так, при наличии двух предложений о работе - с хорошим социальным пакетом и совсем без него, но с зарплатой на 25% выше - 38% жителей Иркутской области выбрали бы первый вариант, работу с соцпакетом и меньшей зарплатой. Второй вариант предпочли бы 46%. Об этом сообщает  hh.ru. 

Большинство жителей Иркутской области считают, что в социальный пакет обязательно должны входить полис ДМС (такой вариант выбрали 67% опрошенных), оплата проезда до работы (54%) и предоставление путевок на отдых для сотрудников и их семей (51%).

Интересно, что в наличии ДМС чаще всего заинтересованы представители банков, специалисты по закупкам и специалисты сферы добычи сырья, реже всего – рабочий персонал.

 Несмотря на то, что социальный пакет важен для многих соискателей, сегодня его предлагает далеко не каждый работодатель. Лишь 23% россиян отметили, что в их компании используется такой способ мотивации, чаще всего это респонденты из сферы добычи сырья и ИТ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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