Москва подарила Ангарску 10 трамваев

Ангарску переданы вагоны модели 71-619А на безвозмездной основе по договорённости с правительством Москвы. Всего парк ангарских трамваев увеличится на 10 единиц. Средства на транспортировку выделены из муниципального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе администрации АГО.

В августе прошлого года МУП «Ангарский трамвай» посетил представитель Мосгортранспорта Андрей Гоцев. Он осмотрел подвижной состав и убедился, что предприятие имеет технические условия для обслуживания вагонов.

Транспортировка заняла восемь дней. В течение 10-12 дней после обкатки вагон будет работать по маршруту № 3. В течение трех месяцев в город доставят остальные девять вагонов. Они будут оформлены в едином стиле.

В Ангарске этот вид транспорта по-прежнему остается самым социальным, но в последний раз городской трамвайный парк обновлялся в 2010 году. Трамвайное сообщение сохранено лишь в 61 городе России, Ангарск – в их числе.