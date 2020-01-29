В прошлом году с российского авторынка ушли 13 моделей

Отмечается, что самым «неурожайным» месяцем оказался апрель – в этот период с рынка исчезло сразу три модели. Сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на «Цена Авто».

Так, компания Audi прекратила продажи в России спорткупе Audi TT и Audi R8, а китайский Haval принял решение об окончании продаж купеобразного кроссовера Haval H6 Coupe.

Самыми «спокойными» оказались январь, февраль, июль и ноябрь. В эти периоды российский рынок только пополнялся новинками, не теряя при этом ни одной из уже существующих моделей. В оставшиеся месяцы на рынке становилось меньше на один – два автомобиля.

Что касается брендов, то сильнее всего модельный ряд сократился у японского Nissan. За прошедший год эта марка «увела» с российского рынка сразу три модели – легендарный кроссовер Juke, споркар GT-R и бюджетный седан Almera.