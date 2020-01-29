Из-за схода вагона с углем на ст. Мегет поезд и 2 электрички отстают от расписания

Из-за ликвидации последствий схода на ст. Мегет Восточно-Сибирской железной дороги на 2 часа позже от действующего расписания отправились электрички №№ 6301 и 6303. Поезд дальнего следования № 87 Иркутск – Усть-Илимск задерживается на 1 час 50 минут. Об этом сообщили в компании.

Пассажиры задержанной электрички №6308, следовавшие в Иркутск и до ближайших к областному центру станций доставлены до мест назначения альтернативным видам транспорта (автобусом).

Восстановительные работы на ст. Мегет продолжаются. Они не прерывались всю ночь. На месте происшествия работают 4 восстановительных поезда, 8 единиц тяжелой техники и более 150 железнодорожников.

Координацию работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации осуществляет оперативный штаб ОАО "РЖД".