В 2019 году количество отравлений алкоголем в Иркутской области снизилось на 26,5%

В 2019 году в Иркутской области зарегистрировано 3733 случая острых отравлений химической этиологии, что на 12,9% ниже 2018 года (4285 случая). Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Основными причинами острых отравлений среди населения явились в т.ч. отравления лекарствами (958 случаев), алкоголем (815 случаев). Отравления другими мониторируемыми видами составили 46,3% (1730 случаев), в т.ч. токсическое действие других и неуточненных веществ - 962 случая (25,8% от общего количества отравлений).

В сравнении с 2018 годом отмечается снижение количества острых отравлений:

Спиртным – на 26,5% (в т.ч. этанола – 8,8%, метанола - на14,3%, спирта неуточненного – в 1,6 раза)

Наркотиками - на 12,7%

Лекарствами – на 17,1%

Другими мониторируемыми видами – на 1%.

В структуре отравлений алкоголем в 2019 году наибольшее количество отравлений произошло по причине употребления высоких доз этилового спирта – 66,3% (540 случаев, в т.ч. 124 случая с летальным исходом, что составило 86,1% от всех смертельных случаев, произошедших вследствие употребления спиртного).

Доля отравлений «спиртом неуточненным» составила 30,2% (246 сл.), в т.ч. 229 случаев – другим неуточненным спиртом, 14 случаев – суррогатами алкоголя, 1 отравление одеколоном и парфюмерными изделиями.

От отравлений лекарствами в 2019 году пострадали 958 человек (2018 г. – 1156), в том числе с летальным исходом – 22 (2018 г.-22). В структуре отравлений лекарственными препаратами отравления противосудорожными, седативными, снотворными и противопаркинсоническими средствами составили 19,1% (183 сл.), на долю отравлений психотропными веществами приходится 11% (105 сл.), отравления диуретиками и другими неуточнёнными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами – 39,2% (376 сл.).