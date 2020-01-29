Минтруд предлагает понизить прожиточный минимум

Министерство предлагаем установить прожиточный минимум в размере 10,6 тысячи рублей на человека за четвертый квартал 2019 года. Передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 11 тысяч 510 рублей. Для пенсионеров он составит 8788 рублей, а для детей – 10 тысяч 383 рубля.

Снижение прожиточного минимума по сравнению с третьим кварталом, где он составил 11 тысяч 12 рублей, обусловлено снижением цен на продукты питания, на основе которых рассчитывается показатель.

Среди подешевевших продуктов называются картофель (на 25,8 процента), капуста (на 18,2 процента), морковь (на 29,3 процента). Снижение цен также наблюдалось на сахар-песок (на 15,4 процента).