В Усть-Илимске работу АЗС приостановили за экологические нарушения

Прокуратура выявила, что деревообрабатывающее предприятие ООО «Вудтрейдком» нарушает законодательство об охране окружающей среды. У организации есть АЗС для снабжения собственного транспорт. Однако, работа станции не отвечает требованиям экологической безопасности. Территория АЗС не оборудована стойким к воздействию нефтепродуктов водонепроницаемым покрытием, пролив топлива на грунт не ликвидировали. Об этом сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной температуре.

Кроме того, предприятие не организовало место для накопления отходов, выявлены многочисленные нарушения правил пожарной безопасности.

«Вудтрейдком» уже было оштрафовано на 370 тысяч рублей, однако, выявленные нарушения не устранило. Прокурор обратился в суд с иском о приостановлении деятельности по эксплуатации АЗС и устранении нарушений законодательства. Суд удовлетворил иск, судебный акт пока не вступил в законную силу.