Сбербанк запустил потребительские кредиты для самозанятых

Сбербанк расширяет линейку продуктов для самозанятых и запускает кредитование для клиентов, подключивших сервис «Свое дело».

Подать заявку в Сбербанк Онлайн и получить потребительский кредит на любые цели сроком до 5 лет на сумму до 3 млн руб. могут все самозанятые, получающие профессиональный доход на карту Сбербанка, указанную при регистрации в сервисе «Своё дело» не менее 3-х месяцев. Кредит выдается на общих условиях, ознакомиться с которыми можно на сайте банка.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно за несколько минут в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», во вкладке «Платежи/Госуслуги» сервис «Свое дело» или через поиск по приложению, указав «Самозанятым» или «Свое дело». Дополнительные документы и посещение офиса банка при этом не требуются. Подробная информация о регистрации, новых возможностях для самозанятых, налоговом режиме и ограничениях по его применению, размещена на сайте банка.