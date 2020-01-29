По итогам 2019 года инвестиции в фонды недвижимости выросли почти втрое — Сбербанк

По итогам 2019 года активы закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), инвестирующих в недвижимость, под управлением «Сбербанк Управление Активами» достигли 28,8 млрд рублей, увеличившись на 70% (16,9 млрд рублей в 2018 году).

В 2019 году клиенты «Сбербанк Управление Активами» по достоинству оценили доступность и удобство инвестиций в качественную коммерческую недвижимость через ЗПИФ. Такие фонды дают инвесторам возможность зарабатывать на регулярных арендных выплатах и защищают их вложения от инфляции. Всего розничные инвесторы в 2019 году вложили ЗПИФ «Сбербанк Управление Активами» 15 млрд рублей — втрое больше, чем годом ранее (4,3 млрд рублей).

Екатерина Черных, заместитель генерального директора «Сбербанк Управление Активами»:

«Недвижимость — традиционно любимый российскими инвесторами объект для вложений. На фоне стагнации на рынке жилой недвижимости образовался вакуум на рынке инвестиционной недвижимости. Коммерческий сегмент — это не только гораздо более дорогой актив, порог входа в который измеряется миллиардами рублей, но и, что не менее важно, более сложный с точки зрения просчета возможных рисков и потенциала роста. Мы предложили инвесторам эффективный, прозрачный и востребованный продукт, который предлагает им вложиться в качественную коммерческую недвижимость по доступной цене, помогает защитить свои сбережения от инфляции и приносит регулярный денежный поток».

В 2019 году «Сбербанк Управление Активами» выплатил пайщикам своих фондов, инвестирующих в недвижимость, 2,3 млрд рублей инвестиционного дохода.

ЗПИФ недвижимости — это инструмент коллективных инвестиций в недвижимость, который делает доступным владение крупными качественными объектами недвижимости инвесторам с небольшим капиталом.

В 2019 году «Сбербанк Управление Активами» завершил сделку по покупке торгового центра «Речной» в Москве. ТЦ вошел в состав имущества одного из ЗПИФ под управлением компании. ТЦ «Речной» — удачно расположенный современный торговый центр. Помимо этого, было подписано соглашение о намерениях о покупке еще одного объекта коммерческой недвижимости — торгово-развлекательного центра «Жемчужная Плаза» в Санкт-Петербурге. Это совместный инвестиционный проект финского строительного концерна SRV и китайской «Шанхайской индустриальной инвестиционной компании». ТРЦ «Жемчужная Плаза» расположен в крупнейшем жилом комплексе «Балтийская Жемчужина» на юго-западе Санкт-Петербурга. ТРЦ «Жемчужная Плаза» также войдет в состав одного из ЗПИФ под управлением «Сбербанк Управление Активами».