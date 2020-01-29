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Високосный год: приметы и суеверия

29 января 2020

Большинство россиян знают, что 2020-й год — високосный, но только треть верит в приметы, связанные с ним. Сообщает ВЦИОМ в своем исследование

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, что такое високосный год для россиян, верят ли они в приметы, связанные с этим явлением, и знают ли, что 2020-й год — високосный.

Раз в четыре года наступает так называемый високосный год. Для наших соотечественников это в первую очередь означает, что в году будет лишний день (21%). Каждый десятый дает более точную формулировку — что в феврале будет 29 дней (8%). 

Некоторые россияне связывают високосный год с приметами, например, 10% считают, что високосный год — трудный год, а 7% предполагают, - что   несчастливый. Однако для четверти наших соотечественников високосный год ничего не означает, и они считают его обычным годом (24%), столько же затруднились обозначить значение високосного года (24%).

Наступивший 2020-й год — високосный, об этом знают 78% россиян, хотя каждый десятый считает его обычным годом (9%, чаще молодые люди в возрасте 18-24 лет — 25%). О том, что в високосный год люди чаще обычного сталкиваются с неприятностями, слышали 70% опрошенных — чаще женщины (77%) и люди 45-59 лет (77%) и старше 60 лет (74%). Среди тех, кто слышал о таком мнении, каждый третий верит, что високосный год приносит несчастья (33%), преимущественно люди старше 60 лет (41%).

Конкретные приметы, связанные с високосным годом, знают 35% россиян. При спонтанном ответе выявлены наиболее распространенные из них. Так, часто встречаются суеверия о том: что високосный год — тяжелый (10%) и несчастливый (9%), что с ним связаны повышенная смертность (7%) и разного рода катаклизмы (4%). Заключенные в этот год браки будут несчастливыми — так считают 3% россиян, а также есть мнение, что нежелательно начинать ремонт или строительство в високосный год (2%).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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