С 1 февраля банк «Открытие» меняет условия обслуживания дебетовых и зарплатных карт

С 1 февраля 2020 года банк «Открытие» меняет условия обслуживания дебетовых и зарплатных карт и предлагает целый ряд новых возможностей для своих клиентов. Так, всем держателям дебетового и зарплатного пластика «Открытия» вне зависимости от типа и тарифного плана продукта станут доступны бесплатные исходящие р2р переводы. Ежемесячный лимит суммарно по всем дебетовым и зарплатным картам одного клиента составит 20 тысяч рублей для обычных пользователей и 100 тысяч рублей для премиальных клиентов.

Кроме того, банк изменил условия снятия наличных в банкоматах сторонних кредитных организаций по всему миру. Теперь снять деньги с дебетовой и зарплатной карты без комиссии можно на сумму до 200 тысяч рублей в день / до 1 000 000 в месяц суммарно по всем картам и до 1,2 млн рублей в день / до 3 млн рублей в месяц суммарно для клиентов с премиальным статусом (включая дополнительные).

Кроме того, с 1 февраля все держатели карт Priority Pass могут воспользоваться программой Lounge Key. При этом для прохода в лаунж достаточно просто предъявить свою банковскую карту. Карты Priority Pass будут аннулированы.

Более подробно ознакомиться с изменениям в условиях обслуживания можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.