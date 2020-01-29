Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»

Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам новые серебряные памятные монеты в рамках эксклюзивного проекта «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ». Проект посвящен истории развития УРАЛСИБа, в состав которого в разные годы вошли 15 финансовых институтов.

Проект «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ» представлен в двух видах монет, изготовленных из серебра 925 пробы:

Приобрести монеты можно в Москве по адресу ул. Ефремова, д. 8, а также в Краснодаре по адресу: ул. Красная, д. 152, в Екатеринбурге по адресу: ул. Розы Люксембург, д. 15, в Новосибирске по адресу: Красный проспект, д. 184/1, и в Уфе по адресам: ул. Революционная, д. 41 и ул. Крупской, д. 9.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8-800-250-57-57 (бесплатный звонок по России) и 8 (495) 788-61-76.