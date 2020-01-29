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3% россиян пользуются только наличной оплатой

29 января 2020

Опасаясь мошенничества или возможных неполадок с системами безналичной оплаты, 3% россиян пользуются при только наличными.. Сообщают РИА Новости со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Согласно его выводам, 76,5% россиян предпочитают оплачивать товары и услуги безналичным способом. Из них 90,7% расплачиваются картами, 30% используют при оплате смартфон, а вот часы - только 2,6%. Популярен безналичный способ и для небольших переводов семье и друзьям: его применяют 82,3% опрошенных.

Однако полностью от наличных отказаться не смог никто. Наряду с картами и смартфонами, россияне продолжают использовать "кэш". Основной причиной опрошенные назвали проблемы с терминалами оплаты: их либо нет, либо случилась поломка. Чаще всего платить наличными приходится на рынках, в транспорте или такси, а также в магазинах у дома.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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