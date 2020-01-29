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В России появятся цифровые паспорта

29 января 2020

В Минкомсвязи предложили ввести в РФ паспорт с электронным носителем — чипом. Идея не нова, ее уже реализовывали в соседних государствах. Об изменениях газете «Известия» рассказала руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-майор полиции Валентина Казакова.

Документ, как предполагается, будет представлять собой карточку по типу банковской, к которой мы уже все привыкли. Она будет содержать чип с электронным носителем по аналогии с чипом, который сегодня имеется в заграничном паспорте.

На этой карточке будет фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения. В самом чипе эта информация будет дублироваться. Предполагается, что в чип будут зашиваться отпечатки пальцев, фотоизображение и различные сведения: регистрация по месту жительства, СНИЛС, может быть, водительские права и так далее.

Пока эта программа еще разрабатывается, сроков отмены обычных паспортов пока нет, но предполагается, что будет мягкий переход, постепенная замена по желанию граждан России. Паспорт с электронным носителем будет удобен для использования в информационных ресурсах, для получения государственных услуг, получения электронной подписи, но это всё в проектах.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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