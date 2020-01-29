Какие смартфоны покупали жители Иркутской области в 2019 году?

По данным аналитиков МТС в 2019 году в Иркутской области средняя стоимость смартфона выросла на 6,1% — до 16 400 рублей с 15 400 рублей, а также значительно увеличились продажи аксессуаров. Об этом сообщили в компании.

Рынок смартфонов в регионе в натуральном выражении остался на уровне прошлого года, но изменились качественные предпочтения. Пользователи стали чаще выбирать смартфоны среднего и высокого ценового сегмента, которые лучше фотографируют, быстрее работают и обеспечивают более комфортный опыт использования. Что касается брендов, то по итогам 2019 года у жителей Приангарья лидирует Honor. В топ-5 наиболее востребованных мобильных устройств в регионе также вошли, Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei.

Топ-5 смартфонов в 2019 году на рынке Иркутской области по объему продаж в натуральном выражении: Honor 7A, Samsung Galaxy J2 Core, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy A10, Honor 8A.

В целом, в 2019 году покупатели в Иркутской области приобретали новые смартфоны реже, чем в 2018-ом. Пользователи предпочли тратить деньги на расширение функционала гаджетов за счет дополнительных устройств — смарт-часов, наушников, беспроводных зарядных устройств и датчиков самого разного назначения. Рынок аксессуаров в 2019 году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% в денежном.

Главным аксессуаром прошлого года стали беспроводные наушники. Это одна из самых быстрорастущих категорий гаджетов — за год продажи в натуральном выражении выросли более чем в три раза. Основными брендами, которые обеспечили рост рынка беспроводных наушников стали Apple, Samsung и Honor.

Аналитики прогнозируют в 2020 году тренд на увеличение продаж аксессуаров, он станет еще заметнее из-за роста продаж умных колонок с голосовым ассистентом и датчиков для умного дома.