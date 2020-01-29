Всех российских туристов вывезут из Китая в течение недели

Большинство туристов возвращаются в плановом режиме, а те туристы, которые приняли решение о прекращении отдыха, имеют возможность досрочно вернуться на чартерах туроператоров. Все организованные туристы вернутся в Россию до 4 февраля 2020 года. Сообщает Ростуризм.

Ростуризм совместно с крупнейшими туроператорами, работающими на китайском рынке (AnexTour, TezTour, Русь Тур), принял решение о прекращении чартерных программ по ввозу тех российских туристов, которые забронировали туры до 24 января 2020 года (дата выхода рекомендации Ростуризма о приостановке продажи туров).

Им предлагаются альтернативные направления отдыха. По состоянию на сегодняшний день количество таких туристов составляет 32,7 тыс. человек с глубиной бронирования до 30 июня 2020 года.

По уточненным данным, полученным от туроператоров на 27 января 2020 года, в Китае находиться 5 604 организованных туристов из России. На текущий момент крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы из Китая.

«Наша первоочередная задача – максимально обеспечить комфорт и безопасность туристов. Для этого мы совместно с крупнейшими туроператорами приняли решение о том, что организованные туристы, которые в основном отдыхают на острове Хайнань, могут вернуться в Россию как в плановом порядке, так и раньше срока. Для этого у ряда крупных туроператоров предусмотрены дополнительные чартеры. Ростуризм ценит оперативную и слаженную работу туроператоров, которые в данной ситуации проявили высокий уровень социальной ответственности, несмотря на финансовые потери», – заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.