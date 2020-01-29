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Директор противочумного института Сибири и Дальнего Востока: С продуктами из Китая надо быть аккуратнее

29 января 2020

Вероятность выживания корановирусом через товары, заказанные с «Алиэкспресса», крайне низкая. Об этом сообщает газета «Областная» со ссылкой на директора Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергея Балахонова. 

– Коронавирус не очень устойчив во внешней среде, ему нужны определенные условия: температура, влажность, – рассказал ученый.

Он добавил, что, получая из Китая товары, не связанные с питанием, вероятность выживания вируса крайне низкая. С продуктами из Китая надо быть аккуратнее. В любом случае вирус уничтожит термическая обработка, это никогда не помешает.

- Замораживание влияет на вирус в меньшей степени. Опять же не стоит забывать, что это совершенно новый вариант коронавируса, до конца все его возможности только изучаются, - прокомментировал Балахонов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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