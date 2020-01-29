Самые популярные молодежные профессии в России

Сервис Работа.ру определил самые популярные профессии для молодежи. Исследование проводилось на базе резюме соискателей в возрасте от 18 до 23 лет, созданных с начала 2019 года. В общей сложности было проанализировано 69,5 тысяч резюме.

Больше всего молодых соискателей (4,8 тыс.) по всей России в 2019 году искали работу по профессии продавца-консультанта. Чуть менее популярна для молодежи профессия официантов — 4,4 тыс. резюме по этой профессии было опубликовано в прошлом году. В тройку «молодежных» профессий также вошли продавцы-кассиры - более 3,8 тыс. соискателей 18-23 лет хотели работать именно в этой должности.

Также среди студентов оказалась очень востребована работа администраторами — более 2,6 тыс. молодых людей с начала 2019 года указали в резюме эту специальность. А более 2,2 тыс. соискателей 18-23 лет рассчитывали устроиться на позицию грузчиков.

Активнее всего молодые люди ищут работу в январе и июле — именно в эти месяцы они создали больше всего резюме на сервисе Работа.ру. Чаще всего в 2019 году работу искали молодые соискатели из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Ростова-на-Дону.

«Молодые люди часто ищут временный вариант трудоустройства, который не требует значительного опыта работы. Кто-то подрабатывает во время учебы в университете, а кто-то — сразу после его окончания, пока не определился с карьерными планами. Таких вакансий много в сфере ретейла, ресторанного и гостиничного бизнеса. Но практика показывает, что, начав с позиции официанта или администратора, можно сделать успешную карьеру. Начинающему специалисту не стоит бояться пробовать разные профессии, чтобы понять, чем он действительно хочет заниматься в будущем», — говорит Ксения Курникова, директор по маркетингу сервиса Работа.ру.