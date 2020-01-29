Борис Титов предложил на 3 года освободить от всех налогов малый и средний бизнес

Глава Партии роста и бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил Михаилу Мишустину освободить малый и средний бизнес от всех налогов на три года. Помимо этого, Титов предложил провести налоговую амнистию для малого бизнеса.
Партия роста, которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов, направила открытое письмо новому премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением Также предлагается провести налоговую амнистию для малого бизнеса.
«Мы предлагаем применить апробированные на практике решения, уже давшие положительные результаты в других странах: перейти к решительным мерам для выхода из тени и развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего производственных направлений», — говорится в письме, опубликованном на сайте партии.
Политическая организация предлагает по примеру Казахстана освободить сроком на три года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, а также провести налоговую амнистию для малого бизнеса.
Кроме этого, партия предложила:
- предоставить промышленности доступ к дешевому долгосрочному беззалоговому кредитованию и ввести инструмент рефинансирования ЦБ кредитов коммерческих банков и институтов развития в рамках проектного финансирования под 0% годовых;
- применять ускоренные сроки амортизации на новое оборудование, разрешить амортизацию не только по налогу на прибыль, но и по налогу на имущество и НДС;
- заморозить тарифы естественных монополий на три года, субсидировать ипотеку до уровня 5% для семей, нуждающихся в улучшении жилой площади;
- также в партии заявили, что «рост невозможен, если не принять действенные меры по снятию уголовного, административного, судебного давления на бизнес».