Борис Титов предложил на 3 года освободить от всех налогов малый и средний бизнес

Глава Партии роста и бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил Михаилу Мишустину освободить малый и средний бизнес от всех налогов на три года. Помимо этого, Титов предложил провести налоговую амнистию для малого бизнеса.

Партия роста, которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов, направила открытое письмо новому премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением Также предлагается провести налоговую амнистию для малого бизнеса.

«Мы предлагаем применить апробированные на практике решения, уже давшие положительные результаты в других странах: перейти к решительным мерам для выхода из тени и развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего производственных направлений», — говорится в письме, опубликованном на сайте партии.

Политическая организация предлагает по примеру Казахстана освободить сроком на три года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, а также провести налоговую амнистию для малого бизнеса.

Кроме этого, партия предложила: