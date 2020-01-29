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Новый министр связи предлагает открыть силовикам доступ к персональным данным граждан

29 января 2020

Максут Шадаев 27 января выступил на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика». Предложения в презентации Шадаева касаются цифровизации здравоохранения, работы правоохранительных органов и цифровых удостоверений личности. Сообщают Ведомости.

Согласно презентации, к 2024 г. все уполномоченные сотрудники, ведущие оперативно-розыскную деятельность (ОРД), смогут получить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн. Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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