ВСЖД перечислила свыше 22,5 млрд рублей налогов и страховых взносов в 2019 году

Структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также дочерними обществами компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за январь-декабрь 2019 года в консолидированный бюджет РФ перечислено налогов и взносов более 22,5 млрд рублей, на 2 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в ВСЖД.
Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило более 18,4 млрд рублей.
По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:
в бюджет Республики Бурятия перечислено более 3,2 млрд рублей;
в бюджет Забайкальского края — более 428 млн рублей;
в бюджет Республики Саха (Якутия) — 7,3 млн рублей.
Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия.