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ВСЖД перечислила свыше 22,5 млрд рублей налогов и страховых взносов в 2019 году

29 января 2020

Структурными подразделениями ОАО «РЖД», а также дочерними обществами компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за январь-декабрь 2019 года в консолидированный бюджет РФ перечислено налогов и взносов более 22,5 млрд рублей, на 2 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в ВСЖД.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило более 18,4 млрд рублей.

По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:

в бюджет Республики Бурятия перечислено более 3,2 млрд рублей;

в бюджет Забайкальского края — более 428 млн рублей;

в бюджет Республики Саха (Якутия) —  7,3 млн рублей.

Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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