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В Иркутской области 30 января пойдет снег

29 января 2020

В Иркутской области 30 января будет переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, ночью в северных, днем в западных районах небольшой снег. Ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, утром и днем в западных и северных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метели. Об этом сообщает Иркутскгидромет. 

Температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27º, днём -8,-13°, в пониженных формах рельефа -18,-23°.

В Иркутске переменная облачность, ночью снег, днем небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, утром и днем 7-12 м/с,  температура ночью -13,-15°, днём -8,-10°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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